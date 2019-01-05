Теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Брисбене

В австралийском городе Брисбене продолжается теннисный турнир с призовым фондом в 528 тысяч долларов. Стали известны участники финала. За главный приз поспорят россиянин Даниил Медведев и японец Кей Нисикори.

В полуфинале 22-летний Медведев обыграл опытного француза Жана-Вильфреда Цонга в двух партиях 7:6 (8:6), 6:2. Поединок продолжался 1 час 24 минуты.

В финале Даниил, занимающий 16 место в рейтинге АТП, сыграет с японцем Кеем Нисимори. Нисимори занимает девятую строчку в рейтинге.