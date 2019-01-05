Госпитализированный петербуржец избил фельдшера скорой

Житель Санкт-Петербурга избил фельдшера скорой помощи прямо в карете, вызванной для оказания ему помощи. В результате женщине-фельдшеру самой понадобилась помощь, для чего была вызвана еще одна скорая.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 5 января около двух часов ночи в Василеостровском районе города. В районный отдел полиции позвонила 57-летняя фельдшер скорой помощи. Она рассказала, что у дома 61 по Большому проспекту Васильевского острова 28-летний мужчина вызвал скорую. Его собрались госпитализировать, но он набросился на фельдшера прямо в медицинском автомобиле.

В итоге женщине самой понадобилась медицинская помощь, ее пришлось госпитализировать, сообщается, что состояние ее удовлетворительное. Хулигана привезли в отдел полиции для разбирательства. По факту конфликта проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.