Саночница Виктория Демченко получила травму при спуске

Российская саночница Виктория Демченко получила травму во время спуска на этапе Кубка мира, проходящем в немецком Кенигзее. Спортсменка была госпитализирована.

Во время прохождения первой попытки Виктория перевернулась и дважды ударилась головой. Соревнования были прерваны, а сама Виктория была доставлена каретой скорой помощи в одну из местных клиник.

Отец Виктории и главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко сообщил ТАСС, что саночница находится в сознании. Выводы о состоянии здоровья можно будет сделать только после прохождения обследования.