На красный без спецсигналов: ДТП с участием полицейского авто в Липецке попала на видео

В сети опубликовано видео с камеры наблюдения, запечатлевшей момент столкновения полицейского автомобиля и легковушки, произошедшей вечером в минувшую пятницу, 4 января, на пересечении улиц Неделина и Фрунзе в Липецке.

Судя по кадрам ролика, водитель легкового Peugeot начал движение на разрешающий сигнал светофора и через несколько мгновений в него врезалась полицейская "Газель". Исходя из записи, можно сделать вывод, что у спецтранспорта не были включены проблесковые маячки.

Как сообщают СМИ, в результате аварии пострадала женщина, находившаяся за рулем легковушки.