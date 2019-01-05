Париж: против "желтых жилетов" вновь применили газ

В Париже против "желтых жилетов" снова применили газ. Протестующие устроили антиполицейскую провокацию у моста Нотр-Дам.

Как уточняет РИА Новости, в субботу демонстранты организовали очередное шествие по французской столице. В акции участвуют несколько тысяч человек, протестующих гораздо больше, чем в мероприятиях, прошедших в последние две недели.

Недовольные ростом цен на топливо, налогами и соцполитикой властей французы вышли на улицы не только Парижа, но и других городов Пятой республики.