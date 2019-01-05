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5 января 201916:52

"Спартак" расторг контракт с Александром Самедовым

Полузащитник Александр Самедов больше не будет выступать за московский "Спартак". Футболист и клуб договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Александр Самедов является воспитанником столичного клуба. Он выступал за "Спартак" в 2004-05 годах, но потом покинул команду. Александр играл за "Локомотив", "Москву", московское "Динамо", снова за "Локомотив". Зимой 2017 года он вернулся в родной клуб, в составе которого стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

"Грустно покидать родной клуб. Но это жизнь. И она продолжается. Возвращение в "Спартак" — это было прекрасное время. Мы выиграли чемпионат и Суперкубок, потом — бронзовые медали. Эти два года в "Спартаке" — большой этап в моей карьере", — приводит слова Самедова официальный сайт "Спартака".

"Желаю "Спартаку" больших побед. Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить. Благодарен руководству клуба. А болельщикам хочу сказать огромное спасибо за то, как они встретили меня после возвращения, как поддерживали команду. Спасибо всем", — добавил Александр..

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