Подписание томоса: Варфоломей и Порошенко наградили друг друга

Президент Украины Петр Порошенко наградил Константинопольского патриарха Варфоломея орденом "За заслуги" первой степени. Варфоломей, в свою очередь, вручил главе государства медаль "крест Панагии Паммакаристос", сообщает ТАСС.

Порошенко наградил патриарха медалью за "выдающийся личный вклад его святейшества в развитие автокефальной поместной Православной церкви Украины, повышение авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионального согласия".

Кроме того, Экзарх Вселенского патриархата епископ Иларион 7 января проведет литургию в киевской Андреевской церкви.

Это богослужение станет первым после предоставления Православной церкви Украины томоса об автокефалии​​, сообщает РИА Новости.

Возглавит богослужение экзарх Вселенского патриарха Варфоломея на Украине епископ Иларион (Рудник).

Власти Украины рассчитывают, что церемония вручения томоса состоится 6 января, на праздник Богоявления, об этом же сообщала резиденция патриарха — Фанар.

При этом в Русской православной церкви считают, что день подписания томоса об украинской автокефалии станет роковым для Константинополя, отмечает "Интерфакс".

"Патриарх Варфоломей положил конец всемирному православному братству, окончательно утратил право называться "духовным лидером 250 миллионов православных христиан" и присоединился к расколу", — заявил замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Ранее сообщалось, что 15 декабря в Киеве Петр Порошенко и патриарх Константинопольский Варфоломей организовали "объединительный собор", в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур.

На встречу прибыли только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии организация запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой "автокефальной церкви" Епифания Думенко.

В Русской православной церкви назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей.