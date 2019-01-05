Абэ готов вместе с Путиным поставить точку в переговорах

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что в переговорах между Москвой и Токио по мирному договору настал решающий момент.

"Мы обязательно поставим окончательную точку нашими с президентом Путиным руками", — пообещал Абэ в субботу во время поездки в префектуру Ямагути, где находится округ, от которого он избирался. Слова главы японского правительства приводит ТАСС.

Договоренность ускорить переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японией на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года была достигнута между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ на саммите в Сингапуре 14 ноября прошлого года.

В интервью, данному одному из японских телеканалов 1 января года наступившего, Абэ озвучил представления правительства страны по возможной передаче некоторых Курильских островов Японии. По его словам, японцы не собираются выгонять живущих на островах граждан России. Однако властям Японии необходимо полное согласие местных жителей на смену государственной принадлежности.