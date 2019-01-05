КХЛ. "Магнитка" забросила семь шайб в ворота "Торпедо"

Игровой день в Континентальной хоккейной лиге продолжился матчем в Магнитогорске. Местный "Металлург" одержал убедительную победу с результатом 7:3 над нижегородским "Торпедо".

На 15 минуте Артем Алякин вывел волжан вперед. Но ещё до первого перерыва Сергей Мозякин и Евгений Тимкин резко поменяли сценарий встречи. Во втором периоде Мозякин, Николай Кулемин и Мэтт Эллисон забросили три шайбы в ворота гостей. Торпедовцы ответили голом Антона Шенфельда. В третьем периоде Тимкин оформил дубль, а Мозякин – хет-трик. У автозаводцев отличился Энди Мили, реализовавший численное преимущество.

В итоге победа "Магнитки" 7:3. "Металлург" набрал 60 очков и занимает пятое место на Востоке. У "Торпедо" 50 очков и седьмая позиция.