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Раскол в православном мире 1 час назад
Каноническое бессилие: что означает подписание томоса для Украины и православия
Подписанный в Стамбуле томос для Украины не обладает канонической силой. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он назвал томос "бумагой" и напомнил, что главное событие для православных христиан в эти дни — праздник Рождества, который у верующих не смогут украсть никакие политические силы.
Министр культуры Нищук, министр иностранных дел Климкин и, наконец, президент Украины Петр Порошенко. Высокие гости в храме Святого Георгия на Фанаре как доказательство: томос для Киева, конечно, вопрос политический.
Процедура предоставления томоса так называемой новой украинской церкви проходит в два этапа. Первый — сегодня: это благодарственный молебен и подписание документа. Второй — в воскресенье, накануне православного Рождества: божественная литургия и вручение киевской стороне. Теоретически сделать это, наверное, можно было бы и за один день. Но, как шутят журналисты, Петр Порошенко попросил не спешить: уж очень хотел растянуть удовольствие.
Впрочем, во время благодарственного молебна, который Константинопольский патриарх служит вместе с главой объединенной раскольнической церкви Украины Епифанием, Петр Порошенко заскучал: несколько раз зевнул, потёр глаза. Но очень скоро вернулся в доброе расположение духа. Как только стало известно: томос об автокефалии все-таки подписан.
Только вот вместо объединения документ лишь обостряет конфликт. Ведь единственная каноническая церковь Украины никогда об автокефалии не просила. Константинополь поддерживает раскольников, а потому и подписанный сегодня томос с точки зрения церковных законов ничтожен.
Однако Константинопольский патриарх Варфоломей просит предстоятелей поместных церквей поддержать новообразованную раскольническую структуру. Несмотря на то, что официально томос киевской стороне вручат только завтра, 6 января, текст уже опубликован. В "Твиттере" украинского посла в Турции Андрея Сибиха. Видимо, не удержался.
- Мы признаем и устанавливаем в границах территории Украины Автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые православные церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая церковь Украины", как таковую, которая имеет своей кафедрой исторический город Киев и не может ставить епископов или основывать парафии (церковные округа) за границами государства.
Цена этого томоса для Украины может быть очень высока. Во-первых, потеря самостоятельности: за Киевом уже несколько месяцев присматривают константинопольские экзархи — по сути наместники Варфоломея. Во-вторых, храмы и монастыри, которые, как говорят, Фанар хочет получить в собственность в обмен на томос. По слухам, глава раскольнической церкви Епифаний до последнего вёл переговоры — с тем, чтобы смягчить выставленные Константинополем условия. Вот только неизвестно, чем эти переговоры закончились. По крайней мере, после молебна он предпочёл говорить лишь о приятном, строго придерживаясь церковного протокола.
Епифаний, глава объединённой раскольнической церкви Украины: Мы произнесли эти благодарственные молитвы на родном для нас украинском языке, засвидетельствовав тем самым, что поместная церковь нашего народа, как и поместные церкви других славянских народов, являются плодом благословенной работы равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эти святые братья были посланы для проповеди и много потрудились, чтобы славянские народы на родном для них языке услышали божественное Евангелие и священные молитвы богослужений.
Молитву возносили, действительно, на украинском языке. Забыв при этом об украинских православных. Тех самых, что поддерживают единственную в стране каноническую церковь, а раскол отвергают. Петр Порошенко, сделав в своей предвыборной кампании ставку на автокефалию, о верующих, похоже, просто не вспомнил. А вот они в день президентского голосования о случившемся сегодня забудут вряд ли.
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