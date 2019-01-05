"Желтых жилетов" разгоняют в районе Нацсобрания Франции

В центре Парижа вновь вспыхнули беспорядки. Во время очередной акции протеста "желтых жилетов" несколько десятков человек перегородили движение транспорта рядом с мэрией. Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов. На одном из проспектов сотрудники правопорядка и протестующие фактически сыграли в футбол гранатами с едким веществом.

Французские телеканалы транслируют кадры, на которых видно, как полиция газом разгоняет демонстрантов в районе пешеходного моста через Сену. Мост Леопольда Седара Сенгора связывает музей Орсе на левом берегу Сены и сады Тюильри на правом.

Полиция также продолжает разгонять манифестантов возле музея, недалеко от которого расположено Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции), сообщает ТАСС.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции осенью прошлого года в качестве протеста на рост налогов и цен на бензин. Однако часть демонстрантов радикализируются: недовольство протестующих вызывает управление страной в целом, которое они считают неэффективным. Акции протеста часто сопровождаются стычками с полицией и поджогами автомобилей и магазинов. Демонстрации проходят не только в Париже, но и в других французских городах, в том числе Руане и Марселе.