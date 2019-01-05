Туристка обнаружила у себя в куртке одну из самых ядовитых змей Африки

Встретившая Новый год в Кейптауне туристка едва не увезла домой в чемодане крупную капскую кобру — одну из самых ядовитых змей в Африке. Незваного гостя она обнаружила в своей куртке, когда уже собирала чемодан в номере. Девушка сняла аспида на видео, но от дальнейшего общения с ним отказалась.

Вещи она паковала днем 2 января, в тот же день самолет должен был доставить ее в родную провинцию Квазулу-Наталь в ЮАР. Когда девушка дошла до джинсовой куртки, из нее на пол номера выпала полутораметровая желтая кобра и спряталась под чемоданом. Перепуганная гостья тут же спустилась к администратору, а та уже вызвала специалистов по отлову пресмыкающихся.

В последнее время капские кобры все чаще встречаются в домах — из-за засухи эти змеи, одни из самых опасных на континенте, заползают в помещения в поисках воды. Яда, попадающего в кровь всего при одном укусе, хватит на то, чтобы убить шестерых человек. Яд — он содержит наибольшее количество нейротоксинов всех кобр — моментально поражает нервную систему, вызывая паралич мышц, и жертва умирает от удушья.