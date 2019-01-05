Кузнецов не признался в многомиллиардном мошенничестве

Экс-глава подмосковного Минфина Алексей Кузнецов не признал вину в многомиллиардном мошенничестве, растрате и отмывании денег. Видео его допроса опубликовал Следком.

В пятницу экстрадированному из Франции бывшему чиновнику предъявили официальное обвинение. По версии следствия, Алексей Кузнецов и его бывший зам Валерий Носов обманным путем завладели правом требования задолженностей за жилищно-коммунальные услуги и легализовывали полученные средства, а также похитили деньги при продаже акций. Преступники нанесли областному бюджету как минимум 14-миллиардный ущерб.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, имеющихся доказательств достаточно для передачи дела в прокуратуру.