Игоря Верника оштрафовали на 500 рублей

Актер Игорь Верник отштрафован на 500 рублей за езду на внедорожнике по закрытому для машин Камергерскому переулку в Москве.

Как отмечает ТАСС, в МХТ им. А. П. Чехова, где служит артист, заявили, что у театра есть официальное разрешение на въезд в переулок, которое распространяется, в том числе, на Верника.