Две машины сгорели после нелепого маневра водителя в Екатеринбурге

Неудачно перестроившийся водитель спровоцировал огненную аварию в Екатеринбурге, после чего скрылся с места. В ДТП, которое попало в объектив камеры наблюдения, никто не пострадал, а вот машины оказались полностью уничтожены.

Описанные события произошли днем 4 января на Объездной дороге. На кадрах видно, как легковушка перестраивается в правый ряд прямо перед "Газелью". Для водителя фургона такой маневр оказался неожиданным — он успел затормозить, но машину повело влево и развернуло поперек полос. Спустя пару секунд ей в бензобак врезался Nissan Almera.

"Мою машину еще крутило, а я уже видел, что под ней пламя. Я жене крикнул: "Беги из машины!" Потом смотрю: она у меня обратно в машину ломится. Я ее в сторону оттащил и увидел, что у меня уже колесо горит, а там рядом баллон газовый. Я бегом в машину и все документы, телефон, все, что на глаза попалось, начал выкидывать на дорогу и бегом от машины. Я ведь буквально только что с заправки выехал — у меня там полный бак был газа. Слава богу, что не рвануло. От баллона огонь ветром отдувало", — рассказал E1.ru владелец "Газели".

В результате столкновения никто не пострадал, но автомобили выгорели полностью. Найти виновника ДТП пока не удалось.