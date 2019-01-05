В Сочи под лавиной погибли двое туристов

В Сочи проверяют обстоятельства гибели двух лыжников. Они попали под лавину на закрытой для катания трассе горнолыжного курорта. Люди оказались под снегом, спасти их не удалось, передает телеканал "Россия 24".

Трасса была закрыта для катания из-за лавиноопасности, тем не менее, трое мужчин отправились именно туда. Они и спровоцировали сход лавины.

Два человека оказались под снегом, а третий вызвал спасателей. Сотрудникам МЧС удалось найти и извлечь лыжников — они находились на глубине одного и двух метров и были без сознания. Срочно приехавшие на место медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти лыжников не удалось.

Личности погибших пока не установлены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта "Горки Город". О погибших лыжниках известно лишь, что оба они были из Москвы. Третий мужчина не пострадал.

Сейчас в горах Сочи действует экстренное предупреждение из-за возможных сходов лавин. Оно сохраняется до понедельника, 7 января.