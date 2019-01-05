Саночница Виктория Демченко избежала серьезной травмы

Российская саночница Виктория Демченко, перевернувшаяся во время прохождения трассы на этапе Кубка мира в немецком Кёнигзее, избежала серьезных травм. 23-летняя спортсменка отделалась сотрясением мозга.

Виктора перевернулась на спуске и дважды ударилась головой. Спортсменка потеяла сознание и была госпитализирована в местную клинику с закрытой черепно-мозговой травмой. К счастью, серьезных повреждений удалось избежать.

О состоянии здоровья Виктории рассказала РИА Новости президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт. "Виктория прошла медицинское обследование. Серьезных травм нет — позвоночник цел, в шейном отделе всё нормально, имеется сотрясение мозга. Слава богу, всё обошлось, здоровью ничто не угрожает. Врачи оставили ее в больнице на сутки".