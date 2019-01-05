КХЛ. "Барыс" выиграл в Сочи

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге продолжился в Сочи, где местный клуб принимал "Барыс" из Астаны. Гости выиграли с результатом 3:0.

Хоккеисты "Барыса" забросили по шайбе в каждом периоде. Даррен Диц в первом, Мэттью Фраттин во втором и Кертис Валк в третьем. Что в итоге принесло астанинцам победу 3:0.

Благодаря этому успеху "Барыс" набрал 61 очко и занимает 5 место на Востоке. У "Сочи" 47 очков и седьмое место в Западной конференции.