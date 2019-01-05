Крым: зимняя сказка обернулась снежным пленом

В Крыму крайне редкое явление — сильнейший снег и метель. На дорогу к Ай-Петри сошли сразу восемь лавин. Сотни людей, которые отправились в горы любоваться зимними пейзажами, оказались в снежном плену. На спасение были брошены значительные силы МЧС и военных. Сейчас трасса закрыта, и прогноз на ближайшие дни неблагоприятный.

Видео с мобильных телефонов прошлого вечера: метель и пробка из автомобилей, которые не могут и метра проехать из-за сильного снега. Но еще несколько часов назад туристы делали совершенно другие записи, восторгаясь неописуемыми красотами зимней природы.

Снег в Крыму — редкое чудо. И жители полуострова знают: только на вершине Ай-Петри можно увидеть зимнюю сказку. Которая обернулась настоящим пленом. "Там все время лето, хочется зимы", — признается один из отдыхающих. Он объясняет, что не все туристы успели прочитать предупреждение МЧС, поэтому "немного застряли".

Сильный снег и порывистый ветер спровоцировали сход нескольких лавин.

"Было зафиксирован сход снежных масс общим объемом 800 кубических метров, в результате чего было приостановлено движение", — поясняет пресс-секретарь ГУ МЧС России по Республике Крым Антон Охременко.

Более 300 человек оказались пленниками стихии. Многие поднялись на вершину с детьми, которым пришлось ждать помощи, сидя в кафе или автомобилях.

"Мы размещаемся в машинах, греемся, и вон там кафе есть замечательное", — говорит еще одна отдыхающая. Другие туристы ждут, что прилетит вертолет.

Самые нетерпеливые, не дожидаясь спасателей, спускались с плато пешком. "Забрались на автомобиле, спускаемся своим ходом. Свеженькая прогулочка перед сном. Очень здорово!" — радуется другой турист.

Дороги больше нет. Вот как сейчас выглядит двухполосное шоссе: спуск с Ай-Петри в сторону Ялты. Лавина за лавиной сейчас сходит с вершины горы, и везде один сплошной снег.

На вершине до самой ночи не прекращалась метель. На помощь пришли оперативно местные жители с лопатами и на снегоходах, лесники с бензопилами. Единственное, что безотказно работе на Ай-Петри, — это советская военная снегоуборочная техника.

Несколько сотен метров по глубокому снегу — остановка. Мешают брошенные на дороге микроавтобусы. Здесь можно увидеть автомобили без нормальной резины или с совершенно лысой. Некоторые автолюбители добавили цепи для лучшего сцепления с дорогой и пытаются таким образом забраться на гору. Но теперь это большая проблема — чтобы почистить дорогу, нужно спустить этот автомобиль вниз.

Чтобы очистить 20 километров заваленной снегом дороги, понадобилось более 12 часов. Корреспондент "Вестей" показывает, насколько высок снежный покров — больше человеческого роста, почти два с половиной метра. Именно здесь прошла первая лавина.

Как только военная техника спустилась к подножию горы, ближе к утру, с вершины пустили движение.

С утра на дороге, ведущей на Ай-Петри, установили шлагбаум, и теперь там дежурят наряды полиции. Власти Крыма полностью запретили подниматься на транспорте на гору.