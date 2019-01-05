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5 января 201921:24 Николай Васильев

Константинопольский патриархат прирезал часть украинской церкви

Подписание томоса для раскольников на Украине окончательно оторвало Константинопольский патриархат от мирового православия. Так 5 января в Московской патриархии прокомментировали предоставление автокефалии так называемой Православной церкви Украины. Церемония подписания документа прошла в Стамбуле, в связи с чем там высадился целый десант руководителей государства, от которого церковь якобы отделена. Один из них, президент Порошенко, даже упомянут в томосе, чем патриарх Варфоломей, надо полагать, особо подчеркивает политический, а не религиозный смысл всего происходящего. Что же до собственно религиозных вопросов, то независимости у новой структуры не будет: управлять ею намерен Константинополь.

Украинские флаги, яркие вышиванки и облачения священников тонули даже не под серым стамбульским дождем, а в серой массе деловых костюмов чиновников и депутатов, которые приехали за томосом для украинских раскольников.

Церемония, конечно, церковная, но первыми в храм святого Георгия заходит весь политический бомонд Украины во главе, конечно, с президентом Порошенко.

Нарочито крестясь перед теле- и фотокамерами, вслед за Порошенко в собор зашли министры иностранных дел, обороны, культуры Украины. Почетное место рядом с президентом занял спонсор раскольников Александр Петровский-Налекришвили из Днепра, более известный в определенных кругах под кличкой Нарик. Камера трансляции выхватывает кадр: вот Порошенко, проходя мимо, кивает Петровскому. А вот уже сам авторитет, неоднократно фигурировавший в криминальной хронике, подходит для совместной фотографии к председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

У спикера украинского парламента корреспондент "Вестей" хотел узнать, какое ему, греко-католику, дело до раскольников, идущих в Стамбульскую православную церковь. Но, кроме Парубия, в Турцию приехала целая делегация его единоверцев.

"Я греко-католик, я хожу в греко-католическую церковь, но я за единую поместную православную церковь на Украине", — говорит один из членов делегации.

Украинские раскольники от автокефалии получают лишь название. Это указано и в уставе, и в томосе. Стамбульский патриарх, видимо, не без участия Порошенко, ограничил их юрисдикцию только Украиной, забрав американские и канадские приходы в свое прямое подчинение. Подчиняться Стамбулу будут и новые ставропигиальные храмы и монастыри. Важные догматические вопросы и даже внутренние споры подлежат рассмотрению также в Турции. Даже миро для богослужений раскольники не смогут варить сами — только получать из Стамбула. Пока один из дьяков по-гречески зачитывал все обязанности, Порошенко, разместившись на высокой трибуне, листал заготовленную речь.

"Это историческое событие, это большой день, и я уверен, он навсегда войдет в историю", — сказал на церемонии украинский лидер.

Все происходящее в храме больше напоминало партсобрание. Речь президента была встречена аплодисментами.

Порошенко — светский руководитель столь стремящегося в Европу государства — прописан в томосе как принимающая автокефалию сторона, наравне с новым главным раскольником Украины. И если Порошенко в своей речи едва упомянул самозваного предстоятеля, Думенко президента разве что святым не назвал.

"Имя ваше, пан президент, навеки войдет в историю украинского народа, наравне с именами наших князей Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Константина Острожского и гетьмана Ивана Мазепы", — заявил Сергей Думенко.

Во время собственно службы же самоназванный Епифаний не проронил ни фразы.

Служба предстоятеля так называемой Православной церкви Украины идет в Соборе святого Георгия на греческом языке — это язык Стамбульской православной церкви.

Украинские телеканалы в прямом эфире показывали все, о чем молчал Сергей Думенко, и все, что говорили чиновники. Так, министр иностранных дел Климкин, не стесняясь, перешел к предстоящим выборам президента Украины.

"Все, кто находится в России, но хотят проголосовать на выборах президента, могут это сделать или в Украине, или в Астане, в Грузии или Финляндии", — сообщил глава украинского МИД.

О международной поддержке раскольников Климкину сказать нечего: Сербская, Польская, Александрийская и Антиохиская церкви однозначно дали понять: украинские раскольники и в составе Стамбульской церкви — раскольники.

"Все шаги, которые предпринимал стамбульский патриарх при поддержке политической власти Украины в последнее время, канонически ничтожны, поскольку являются прямым нарушением древних апостольских правил, которые являются основанием нормальной, естественной церковной жизни", — заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Для Порошенко и его команды томос как спасительная соломинка накануне выборов. К вере это имеет очень отдаленное отношение.

Украинские чиновники и депутаты поздравляют друг друга сейчас не с Рождеством Христовым — с томосом. Хотя вручение этой бумаги в воскресенье, 6 января, будет фиктивным: документ подписал только патриарх Варфоломей, но не члены Священного синода, и на Украину Порошенко пока повезет лишь бесполезную копию этого даже пока не действительного документа.

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