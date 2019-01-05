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5 января 201919:38

Андрей Аршавин расстался с женой

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин ушел из семьи, оставив жену и маленькую дочь. Об этом заявила его бывшая супруга Алиса.

После девяти лет совместной жизни с Юлией Барановской Андрей оставил первую семью. Больше двух лет назад он женился на Алисе Казьминой. У Андрея и Алисы родилась дочь Есения. Однако брак футболиста дал трещину.

Алиса сообщила Starhit, что их с Андреем семья распалась. По словам бывшей жены, причиной расставания стали супружеские измены Аршавина.

 

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