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Отравление Скрипалей 37 минут назад
Разоблачения хакеров: реакцию на Скрипалей планировали за три года до отравления
Сенсация от хакеров из Anonymous. Выяснилось, что Британия готовилась к инциденту со Скрипалями. В Cеть выложены подробные сведения, где указано, кто, как и когда планировал постановку с отравлением в Солсбери. Документы, которые еще вчера были под грифом "Совершенно секретно", изучил собственный корреспондент ВГТРК в Великобритании Александр Хабаров.
Сценарий, по которому развивались события после инцидента в Солсбери, был прописан заранее. К такому выводу можно прийти, ознакомившись с документами проекта "Инициатива честности", который правительство Великобритании курирует через "Институт государственного правления". Еще в 2015 году старший научный сотрудник этого института Виктор Мадейра подготовил предложения по санкциям в отношении России. Среди прочих мер он предлагал повторить операцию Foot 1971 года, когда Лондон выслал из страны сразу 105 советских дипломатов.
Одновременно выслать всех офицеров российской разведки и военных, воздушных, морских атташе из как можно большего количества стран.
Директор "Института государственного правления" Кристофер Доннелли параллельно руководит группой специалистов по военной разведке. В 2016 году он вместе с генералом Ричардом Бэрронсом, рассуждая о так называемой российской угрозе, предсказал некую катастрофу, которая заставит политиков укреплять обороноспособность Великобритании.
Если не случится никакой катастрофы, которая разбудит людей и потребует ответа, мы должны найти способ заставить правительство осознать проблему и вывести ее из политического пространства. Мы должны внести изменения, несмотря на корыстные интересы. Мы сделали это в 1930-х годах. Мой вывод в том, что мы должны либо создать дискуссию, либо ждать, пока случится что-то ужасное, что побудит нас к действию.
Хакеры Anonymous утверждают, что еще до инцидента в Солсбери Доннелли принял в свою группу Марка Лэверика, сотрудника секретной химической лаборатории Портон-Даун, где потом проводился анализ ядом, которым якобы был отравлен Сергей Скрипаль. А с марта 2018 года проект "Инициатива честности" активно включился в информационную работу по делу Скрипалей. Было заказано масштабное исследование того, как освещался этот скандал в разных странах, в том числе через социальные сети.
Институт государственного правления также оплачивал заказные статьи экспертов по химоружию, а в июле 2018 провел встречу с участием сирийских "Белых касок", куда был приглашен бывший агент МИ-6 Пабло Миллер, вербовщик Сергея Скрипаля и его сосед по Солсбери. До перехода в разведку Миллер служил в армии вместе с Марком Урбаном, ныне журналистом Би-Би-Си, который недавно опубликовал книгу под названием "Досье Скрипаля". Тот факт, что он получил уникальный доступ к бывшему двойному агенту за год до скандала с отравлением, Урбан объясняет простым совпадением.
В то же время опубликованные Anonymous документы, если они являются достоверными, показывают, что некоторые случайные совпадения могут быть связаны с тайными проектами, которые финансирует правительство Великобритании.
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