Смешной, трагичный и какой угодно: не стало Ивана Бортника

Не стало Ивана Бортника. Народный артист России скончался на 80-м году жизни. Более полувека он отдал Театру на Таганке. Но миллионам зрителей запомнился в первую очередь по ролям в кино. Бортник обладал неповторимой индивидуальностью и исключительной харизмой. Роль бандита Промокашки в фильме Говорухина "Место встречи изменить нельзя" — одна из самых ярких, хотя он мог сыграть и Шарапова.

"Он обладает невероятной способностью истратить себя до сердца", — так говорил об Иване Бортнике Владимир Высоцкий. Их дружба началась в 60-х в стенах Таганки — той самой, любимовской, авангардной. И милый Ваня, гуляющий в песне Высоцкого по Парижу, это тоже про него, про Бортника — посвящение другу.

Вместе они играли и в знаменитой картине "Место встречи изменить нельзя". Высоцкий предлагал его на роль Шарапова. Но даже второстепенную роль мелкого жулика Иван Бортник превратил в запоминающийся образ. По сценарию бандит Промокашка не должен был произнести ни слова. Но харизматичного актера это не устроило: Бортник стал импровизировать прямо на съемочной площадке. Именно этот дубль потом и вошел в фильм.

"Это было так смешно, что он творил. Говорухин, который крайне редко вообще смеялся в голос, я никогда его таким смеющимся ни до, ни после не видел, потому что Ванька творил, конечно, чудеса", — вспоминает артист Владимир Конкин.

Куда поступать, у 18-летнего Бортника сомнений не было. В Щукинском учился на курсе Владимира Этуша, а в Театр на Таганке лично пригласил Юрий Любимов. Из киношного хулигана в кепке — на сцену: Моцарт, Лаэрт. А потом опять бегом на съемочную площадку. И всегда гармоничен, будто бы вовсе и не играл.

"Он действительно был, я не побоюсь этого слова, уникален — и как человек, и как артист, потому что, когда звучит фамилия Бортник, у всех его коллег возникает совершенно невероятный ряд ассоциаций", — делится актриса Ирина Линдт.

Десятки образов на киноэкране — смешные, трагичные. Запоминающиеся кинодуэты: в фильме "Родня" ироничный — с Нонной Мордюковой.

"Я имел счастье с ним работать на "Родне" и был совершенно потрясен его фантастическим бесстрашием быть смешным, страшным, глупым, каким угодно, — вспоминает режиссер Никита Михалков, — И то, как он это делал, это, конечно, была феерия!"

Иван Бортник скончался на 80-м году жизни. Прощание с актером пройдет в Театре на Таганке.