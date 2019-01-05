Представителя французского правительства пришлось спасать от "желтых жилетов"

В центре Парижа в субботу, 5 января, прошла очередная акция протеста "желтых жилетов". Группа демонстрантов ворвалась во двор здания, где размещается одно из французских министерств. Из-за этого официальный представитель правительства Бенжамен Гриво был эвакуирован из своего кабинета.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ, около 15 протестующих, часть из которых была одета в черное, а другая часть — в желтые жилеты, вышибли дверь министерства с помощью строительной машины. После этого Гриво и сотрудники секретариата были оперативно эвакуированы.

По данным ТАСС, сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали 18 участников субботних протестных акций. Всего в уличных демонстрациях приняли участие около 3500 человек.

"Желтые жилеты" с ноября прошлого года протестуют против роста цен и налогов. Они также выступают против институтов власти, которые обвиняют в неэффективном управлении страной и в том, что приятных мер по борьбе с бедностью недостаточно. Нынешняя акция — уже восьмая по счету. Выступления демонстрантов всякий раз сопровождаются стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов.