Усик может стать соперником Поветкина по следующему бою

Абсолютный чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик может провести бой против российского боксера Александра Поветкина. Об этом сообщил промоутер украинского спортсмена Александр Красюк, оценивая потенциальных соперников своего клиента.

"У нас есть проблемы в вопросе подбора соперника для Усика в новом дивизионе – Паркер и Миллер ответили отказом, Такам бросил вызов Чисоре, а Уайт, скорее всего, в апреле сразится с Джошуа, — приводит слова Красюка Russia Today со ссылкой на Isport. – В итоге для дебютного поединка Усика в тяжелом весе мы имеем выбор между Поветкиным и Ортисом. Именно кто-то из них с вероятностью в 70 процентов и станет следующим соперником Усика".

Напомним, что Поветкин накануне перенес операцию на локтях и теперь продолжает восстановление. Его представители сообщили о том, что он вернется на ринг в апреле 2019 года. Сам "Русский Витязь" ранее выражал желание провести бой против Диллиана Уайта.