Демонстрант одолел вооруженного парижского полицейского в кулачном бою

Многочисленные массовые стычки "желтых жилетов" с полицейскими произошли под занавес восьмой протестной субботы в Париже. Если в предыдущие две недели наметился спад в противостоянии властям, то в новом году манифестанты будто бы получили дополнительный заряд и обрушили накопившуюся энергию на стражей порядка. Последние не остались в долгу, моментально пустив ход слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.

На улицы столицы Пятой республики, по официальным данным, вышли около 3,5 тысячи человек. За несколько часов им удалось превратить ряд площадей в настоящее поле битвы. Ожесточенная схватка произошла на пешеходном мосту Леопольда Седара Сенгора, который связывает сады Тюильри и музей Орсе, радом с которым расположено здание Национального собрания.

BREAKING: Anti-Macron protesters are attempting to break through a police checkpoint in Paris #ActeVIII #GiletsJaunes pic.twitter.com/5mIQNk1zDc

Группе пикетчиков удалось с помощью строительной техники прорваться в здание министерства по связям с парламентом, так что официальному представителю правительства Бенжамену Гриво и его коллегам пришлось срочно уносить ноги.

Barricades are being assembled in the Latin Quarter of Paris, currently. #GiletsJaunes #ActeVIIIpic.twitter.com/rUpTkYY2D5