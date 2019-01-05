Норвежец Холунд назвал российских лыжников тупыми

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд резко высказался о российских соперниках по окончании минувшего масс-старта шестого этапа "Тур де Ски" классическим стилем. Норвежец признался, что считает россиян тупыми из-за их тактики.

"Они тупые как пробка! Все слышали, что Устюгов отстает, и только после этого русские вышли вперед, — цитирует Холунда Спортбокс.Ru со ссылкой на Dagbladet. – Я посмеялся про себя, несмотря на то, что уже устал. Нет слов. Это было забавно".

Впрочем, уже спустя несколько часов норвежский лыжник взял свои слова обратно, принеся извинения.

"Хотел бы принести свои извинения российским лыжникам за свои неуместные комментарии по окончании гонки. Они получились слегка "неуклюжими". Ребята, вы хороши и делаете лыжные гонки захватывающими для нас, норвежцев".

Напомним, что по итогам масс-старта россияне Александр Большунов, Андрей Ларьков, Максим Вылегжанин и Андрей Собакарев заняли 3-е, 4-е, 5-е и 6-е места соответственно. Победителем стал другой представитель Норвегии Йоханнес Клебо. Холунд приехал к финишу 7-м.