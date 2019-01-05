"Арсенал" пробился в 1/16 финала Кубка Англии, разгромив "Блэкпул"

Лондонский "Арсенал" успешно решил задачу по выходу в 1/16 финала Кубка Англии по футболу. В выездном матче 1/32 финала "канониры" одержали разгромную победу над "Блэкпулом". Итоговый счет 3:0 в пользу столичного клуба.

Подопечные Унаи Эмери открыли счет уже на 11-й минуте благодаря голу Джозефа Уиллока. Он же на 37-й минуте удвоил преимущество своей команды, оформив дубль. Точку в матче поставил Алекс Ивоби, забив уже в заключительную десятиминутку.

Отметим, что ранее места в 1/16 финала турнира завоевали такие клубы премьер-лиги, как "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Вест Хэм" и "Эвертон".