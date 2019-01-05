Спартаковец Ананидзе перейдет в клуб экс-наставника ЦСКА

Полузащитник московского "Спартака" Жано Ананидзе в текущее трансферное окно может стать игроком голландского "Витесса", тренером которого является экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Стороны намерены оформить арендное соглашение до конца нынешнего сезона.

"Футболист принял решение играть за "Витесс", — приводит РИА Новости слова собственного источника. – В ближайшие дни о трансфере игрока будет официально объявлено. Речь идет об аренде до конца сезона".

Ранее представители "красно-белых" заявляли о том, что зимой клуб покинут несколько игроков, в услугах которых новый главный тренер Олег Кононов не заинтересован. Накануне Вести.Ru уже сообщали о том, что "Спартак" расторг контракт с полузащитником Александром Самедовым.