Американка, которая отдала в сексуальное рабство свою дочь, получила 20 лет тюрьмы

Женщину из американского штата Пенсильвания приговорили к 20 годам лишения свободы за содействие сексуальному насилию над детьми.

В минувшем сентябре женщина призналась в торговле детьми с сексуальными целями. Она позволяла мужчинам иметь сексуальный контакт со своей трехлетней девочкой. Один мужчина признал себя виновным, а другой умер до начала уголовного дела, сообщает РИА Новости.