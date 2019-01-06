Православные христиане готовятся встречать праздник Рождества

Рождественский сочельник наступил у православных христиан в воскресенье. В этот день верующие завершают сорокадневный Рождественский пост и готовятся к одному из главных христианских праздников — Рождеству Христову.

Название "сочельник" происходит от особой пищи — сочива, которую на этот день предписывает церковный устав (как правило, это разваренные зерна пшеницы или риса, чаще с медом, а также бобы, горох и овощи).

Рождество по старому стилю, кроме РПЦ, отмечают также верующие Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православных церквей.

В этом году 6 января патриарх Кирилл возглавит утреннюю службу накануне Рождества в храме Христа Спасителя, а главное богослужение начнется там же за час до полуночи, сообщает "Интерфакс".