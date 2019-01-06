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Франция. Протесты "желтых жилетов" 38 минут назад
Распри между правительством Франции и "желтыми жилетами" ужесточились
Свыше 50 тысяч человек приняли участие в демонстрациях во Франции. Это уже восьмая акция протеста "жёлтых жилетов". В Париже на улицы вышли как минимум три с половиной тысячи несогласных. Может ли власть их успокоить?
"Что это, бунт? Нет, Макрон, это революция" – под таким лозунгом вышли сегодня протестующие на улицы французских городов. Уже восьмую субботу подряд основные протесты прошли в Париже, и они стали чуть ли не самыми жестокими с начала демонстраций желтых жилетов.
Протестующие не просто переворачивали и поджигали машины, как это происходило раньше – на этот раз в огне оказался плавучий ресторан, баррикады в районе Сен-Жермен и сразу несколько полицейских байков. Самих полицейских демонстранты старались завалить на землю и начинали избивать.
В ответ полиция применяла слезоточивый газ, под который попали в том числе случайные прохожие. Поскольку протестами был охвачен весь центр, который популярен у гостей города, в толпе оказались и туристы, в том числе из России.
Когда протесты только начинались, демонстранты требовали, чтобы власти отказались от экономических реформ (планировалось повысить пошлины на топливо и увеличить налоги). Президент Эммануэль Макрон пошёл на уступки: повышение цен обещали заморозить, минимальную зарплату подняли на 100 евро, ввели дополнительные налоговые льготы. Но теперь протестующим этого недостаточно.
"Власть смотрит на нас свысока. Макрон говорит, что мы ничто, что мы — просто толпа, полная ненависти".
"Мы устали платить. Мы больше не хотим быть рабами, мы хотим жить за счет того, что зарабатываем".
Правительство при этом заявляет, что готово к дополнительным изменениям, однако тех, кто выходит на новые демонстрации, называет провокаторами.
"Мы приняли конкретные меры в ответ на требования "желтых жилетов", — говорит официальный представитель правительства Бенжамен Гриво. — Парламент одобрил их всего через 12 дней после обещания президента. Учитывая эти меры, те "желтые жилеты", которые до сих пор выходят на улицы – это провокаторы, которые хотят восстания и свержения правительства".
Эти слова разозлили демонстрантов — они попытались штурмовать здание правительства, где находился официальный представитель кабмина; чиновника пришлось экстренно эвакуировать. И в целом беспокойство французского правительства можно понять. Сейчас причислить себя к демонстрантам могут любые радикалы – для этого достаточно желтого жилета, который должен быть у каждого водителя. Этот предмет одежды становится общеевропейским символом протеста – теперь его надевают и жители Будапешта, требующие от своего правительства отмены трудовой реформы, и лондонцы, которые выступают за немедленный Brexit.
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