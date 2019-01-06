Протест по-английски: фанат "Блэкпула" вынудил "Арсенал" пересесть на другой автобус

Болельщик английского клуба "Блэкпул" незадолго до матча 1/32 финала Кубка Англии по футболу против лондонского "Арсенала" отметился курьезным поступком. Он выразил протест против руководства своего любимого клуба, забравшись на автобус столичного клуба.

🚫 🚌 A Blackpool fan is protesting against the owners by sitting on top of the Arsenal bus



The highlight of the #FACupThirdRound so far...



👽 Zetbor pic.twitter.com/2EeBKhEyzr — The Sportsman (@TheSportsman) 5 января 2019 г.

Фанат наотрез отказывался покидать крышу автобуса. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на The Sportsman, в итоге действия поклонника "мандариновых" вынудили пересесть футболистов, тренерский и административный штаб "Арсенала" на другой автобус, чтобы успеть на игру.

Столичный клуб вовремя прибыл на стадион. Встреча была выиграна "канонирами" со счетом 3:0.