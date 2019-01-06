Первый полет к МКС корабля Dragon-2 планируется на начало февраля

Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля. Об этом сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в своем аккаунте в Twitter.

Сначала запуск корабля был перенесен с 17 января на конец месяца​​​. Отсрочку полета связывают с временной приостановкой работы государственных учреждений в США, к числу которых относится Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В пилотируемом режиме (с двумя астронавтами на борту) Dragon-2 должен отправиться к МКС в июне 2019 года, сообщает РИА Новости.