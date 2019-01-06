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6 января 201903:50

Пожар в ХМАО на Приобском нефтяном месторождении локализован

гтнг.рф

Возгорание на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе локализовано. Эвакуированы 16 человек, пострадавших нет.

Пожар произошел в субботу вечером в результате разгерметизации оборудования; были эвакуированы 16 человек. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Пока возгорание локализовано по всей площади. Угрозы распространения огня на соседние объекты нет, передает ТАСС.

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