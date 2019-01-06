Хоккеист России Слепец: привыкли к тому, что трибуны были против нас

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Кирилл Слепец после победного матча за третье место чемпионата мира против Швейцарии (5:2) рассказал о реакции на поведение местных болельщиков на матчах России.

"Трибуны на протяжении всего турнира были настроены против нас, но мы уже привыкли, — признается Слепец, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Но и российских болельщиков тоже было много и их было слышно".

"Хорошо, что завершили турнира с медалями. Перед матчем собрались, поговорили и решили, что нужно на хорошей ноте завершить турнир и с хорошим настроением поехать домой. Еще вчера я сказал, что мы будем биться только за победу. Имеем то, что имеем".

Напомним, что Слепец стал автором трех заброшенных шайб в матче против швейцарской сборной.