В Арктике завершается строительство нового военного городка Северного флота

В этом году в якутском поселке Тикси на побережье моря Лаптевых будет развернут военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, сейчас завершается первый этап строительства военной инфраструктуры. Модульно-блочный городок будет состоять из 11 объектов. Все объекты будут связаны между собой крытыми переходами. Среди прочего для военных соорудят общежитие, административный корпус, дизельную электростанцию, хранилище воды и топлива и другие объекты, сообщает "Интерфакс".