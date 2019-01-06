Тренер "молодежки" Брагин: уезжаем с чемпионата мира с положительными эмоциями

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин подвел итоги выступлениям своих подопечных на чемпионате мира. Наставник "красной машины" признался, что команда покидает Канаду в хорошем расположении духа.

"Мы уезжаем с турнира с положительными эмоциями, — приводит слова Брагина Чемпионат.Com. – Россия неплохо провела чемпионат мира, один поединок не удалось выиграть, хоть и играли неплохо. Матч против Швейцарии был важен в плане психологии и эмоций. Наш план сработал, а на разминке я понял, что ребята заряжены".

"Слепец сыграл полезно. В целом, вся сдерживающая линия хорошо сработала. Отмечу то звено, которое играло меньшинство. Все неплохо выполнили те роли, которые были между ними распределены. Главным было объединить этот созыв, и считаю, что это удалось выполнить. Буду ли праздновать? В спокойном режиме".

Напомним, что в матче за третье место мирового первенства Россия обыграла Швейцарию со счетом 5:2.