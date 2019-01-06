Два очка Ожиганова помогли "Торонто" разгромить "Ванкувер"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжается очередной игровой день. В Канаде состоялось дерби между "Торонто Мэйпл Лифз" и "Ванкувер Кэнакс", в котором разгромную победу праздновали хозяева – 5:0.

В составе победителей двумя набранными очками отметился российский защитник Игорь Ожиганов, который записал на свой счет один результативный пас и гол. Всего в 34 играх НХЛ в активе россиянина 6 (2+4) баллов. Помимо него за "Торонто" также забивали Джон Таварес, Тревор Мур, Остон Мэтьюс и Андреас Юнссон.

"Торонто" благодаря этому успеху набрал 56 очков и занимает вторую строчку в Восточной конференции НХЛ, в то время как "Ванкувер" с 44 баллами располагается на девятой позиции Запада.

В двух других играх "Бостон Брюинз" обыграл "Баффало Сэйбрз" (2:1), а "Монреаль Канадиенс" был сильнее "Нэшвилл Предаторз" (1:4).