Панарин принес победу "Коламбусу" над "Флоридой"

Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин помог своему клубу одержать минимальную победу над "Флоридой Пантерз" в матче регулярного чемпионате Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "мундиров".

Панарин провел на льду 19 минут 57 секунд и отличился в ключевой момент поединка – в овертайме при счете 3:3. Россиянин записал в свой актив голевой пас, который стал для него 31-м в "регулярке" НХЛ. Также на его счету 13 голов.

Помимо Панарина в матче приняли участие еще два россиянина: Сергей Бобровский провел весь матч за "Коламбус" и отразил 27 из 30 бросков по его воротам, а Евгений Дадонов за отведенные 17 минут 54 секунды отличиться результативными действиями не смог.

"Коламбус" набрал 51 балл, благодаря которым занимает 6 место Восточной конференции. "Флорида" же с 41 очком – на 11 месте Востока.