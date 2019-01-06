Финляндия выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею, в финале обыграв США

В Канаде завершился молодежный чемпионат мира по хоккею. Золотые медали мирового первенства завоевали хоккеисты сборной Финляндии, которые в финальной встрече обыграли команду США – 3:2.

Финны открыли счет матча на 32-й минуте, когда Ессе Юленен дальним выстрелом поразил ворота Кейдена Примо. На 46-й минуте хоккеисты европейской сборной вновь огорчили американцев благодаря голу Отто Латвала.

Однако "звездно-полосатые" не опустили рук и уже через три минуты счет на табло равным – по шайбе забросили Саша Хмелевски и Джош Норрис. Кульминация встречи состоялась за полторы минуты до финальной сирены, когда Каапо Какко воспользовался суматохой возле ворот США и исхитрился поразить ворота североамериканцев, поставив точку в матче. Молодежная сборная Финляндии – новый чемпион мира по хоккею.

Напомним, что в матче за третье место успех праздновала сборная России, которая в борьбе за медаль обыграла Швейцарию (5:2).