В Таиланде перевернулся туристический автобус

Шесть человек погибли и около 50 пострадали в результате ДТП с двухэтажным туристическим автобусом в Таиланде.

Автобус направлялся из района Паном Прай в Бангкок​​​. Авария произошла во время дождя. Водитель затормозил, чтобы избежать столкновения с автомобилем, ехавшим перед ним, в результате чего автобус перевернулся. Погибли мужчина, четыре женщины и маленький ребенок. Пострадавшие доставлены в больницы, сообщает РИА Новости.