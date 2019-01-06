Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО потушен

Потушен пожар на Приобском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе.

Пожар начался в субботу вечером; ему был присвоен третий, повышенный, номер сложности. Площадь возгорания составляла около 300 квадратных метров. С огнем сначала пытались бороться 16 сотрудников, работающих на месторождении, однако с пожаром они не справились и были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет, сообщает "Интерфакс".