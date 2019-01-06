Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли

Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.

Как заявил он в интервью "Интерфаксу", эту ситуацию в одночасье не изменить, но и тревожных настроений быть не должно. Просто нужно использовать имеющиеся преимущества, извлекать из них пользу и одновременно работать по другим направлениям, подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия в 2018 году укрепила позиции в качестве крупнейшего экспортера сырой нефти в Китай. За девять месяцев объемы поставок увеличились до 50,5 млн тонн (рост на 12,5%).

Растут поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции. Объем взаимной торговли составил 3,5 млрд. долларов (рост более чем на 28%). Расширяется номенклатура продовольственных товаров, поставляемых в Китай из России, более половины из которых занимают рыба и морепродукты.