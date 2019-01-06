Александр Самедов может продолжить карьеру в "Кайрате"

Покинувший "Спартак" Александр Самедов может продолжить карьеру в Казахстане. В 34-летнем полузащитнике заинтересован алма-атинский "Кайрат".

"Кайрат", расставшийся с Андреем Аршавиным, готов пригласить другого известного российского легионера. Тем более, что алма-атинцам нужен правый полузащитник. Не исключено, что таковым станет бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Самедов.

Накануне Александр Самедов покинул "Спартак", за который выступал на протяжении двух последних лет. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.