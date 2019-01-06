В Израиле обстреляли автобус, ранен водитель

Неподалеку от Иерусалима обстрелян неизвестными ночной автобус, направлявшийся из израильской столицы в местечко Бейт-Эль округа Беньямин. При этом осколками лобового стекла ранило водителя.

О подробностях произошедшего рассказали в пресс-службе Армии обороны Израиля. Инцидент произошел вскоре после полуночи, передает РИА Новости. Военные и служба безопасности ведут поиски нападавших.

На дорогах, которые ведут в близлежащие палестинские деревни Эль-Бира и Кафр-Бейтин, выставлены блокпосты. Сообщается также, что в районе Бейт-Эль за последний месяц произошло уже три нападения с применением огнестрельного оружия. Задержать преступников, причастных к этим инцидентам, пока не удалось.