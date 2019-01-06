Представитель Центробанка рассказал о грядущих изменениях тарифов ОСАГО

Уже в 2020 году может быть отменен территориальный коэффициент, влияющий на тариф обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом рассказал в интервью "Российской газете" начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.

В качестве примера нынешнего ценообразования он привел ситуацию, когда житель небольшого поселка в Свердловской области платит за полис в среднем 3600 рублей, а буквально в нескольких километрах от него такой же водитель платит 1980 рублей, так как его поселок находится уже в Курганской области. По словам Табакова, в Банке России убеждены: страховщик должен сам смотреть на плотность движения в данном поселке, качество дорог и многие другие факторы.

Что касается отмены коэффициента мощности, здесь, по словам Табакова, изменения "произойдут, видимо, уже в 2021 году". Необходимость в них есть, отметил он: сейчас при мощности двигателя машины от 120 лошадиных сил тариф вырастает на 40 процентов, а при мощности более 150 лошадиных сил — на 60 процентов. При этом самые популярные сейчас у автовладельцев машины имеют двигатели мощностью от 71 до 100 лошадиных сил — а повышающий тариф для них все еще действует, отметил он.

По словам Табакова, после отмены коэффициента мощности страховщики смогут увеличивать тариф не более чем на 40 процентов, одновременно должна появится и возможность представления дополнительной скидки на те же 40 процентов. Страховщикам предстоит самим решать, кому дать скидку: "может быть, они дополнительно учтут марку автомобиля, может быть, начнут более внимательно изучать водителей", добавил он.

Со своей стороны, Банк России намерен настоятельно рекомендовать им использовать такой хорошо зарекомендовавший себя во всем мире инструмент, как телематика: на машину устанавливается прибор, фиксирующий скорость разгона, резкость торможения и другие, более сложные характеристики поведения водителя. Учитываются также длительность, частота и периоды использования транспортного средства — то есть, те факторы, которые влияют на вероятность попадания в ДТП.