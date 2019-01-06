Сеск Фабрегас перешел из "Челси" в "Монако"

Бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас продолжит карьеру в "Монако". 31-летний футболист покинул "Челси" и в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с вице-чемпионами Франции.

Накануне Сеск Фабрегас провел свой последний матч в составе "Челси". Футболист тепло попрощался с болельщиками. Желание Сеска покинуть "Челси" связано с потерей места в основном составе. В нынешнем сезоне он лишь шесть раз выходил на поле.

Новым клубом Фабрегаса станет "Монако", занимающий предпоследнее место в чемпионате Франции. Сеск согласился помочь главному тренеру Тьерри Анри, ис которым он отыграл четыре года в "Арсенале".