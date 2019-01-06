В Стамбуле готовятся к передаче Украине томоса об автокефалии

В храме Святого Георгия в Стамбуле проходит торжественное богослужение — оно предваряет собой церемонию передачи томоса об автокефалии новой раскольнической церкви Украины. Подписание этого указа в РПЦ назвали трагическим днем в истории вселенского православия и тяжелым ударом по всему церковному единству.

Киевская митрополия переходит в полное подчинение Константинопольского патриархата, и теперь она будет подвластна только его главе Варфоломею. В документе сказано: "Для решения значительных вопросов церковного, догматического или канонического характера блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины следует обращаться от имени Священного синода своей церкви к нашему Священному патриаршему и вселенскому престолу, жаждая от него авторитетной мысли и твердого взаимопонимания".

Так называемая автокефалия ограничена территорией Украины: новая церковь не сможет ставить своих епископов и основывать приходы за границей. В отличие от канонической, она не вправе даже самостоятельно варить Святое миро, необходимое для богослужений.