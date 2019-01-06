Соска и лейкопластырь: врачи рассказали, кто заклеил рот новорожденному в роддоме

Главный врач перинатального центра Ингушетии, где был снят вызвавший скандал ролик о младенце с приклеенной пластырем ко рту соской, назвала произошедшее проделкой одной из пациенток, но не стала говорить о мотивах ее поступка.

"Мы разбирались в этой ситуации. Учитывая те данные, что дает нам пациентка, мы склонны думать, что пластырь был закреплен ею же, и съемка была произведена ею же и выпущен был аудиоролик, где изложенное не соответствует действительности", — рассказала Хади Угурчиева.

На появившейся в первых числах нового года записи показан плачущий ребенок в палате перинатального центра, к лицу которого пластырем приклеена соска. Автор упорала на то, что "младенец, у которого проблемы с легкими, находится в холодном помещении без каких-либо обогревателей".

Угурчиева уточнила, что мальчик родился 24 сентября и с тех пор находится под наблюдением врачей. В те часы, когда велась съемка, мама малыша отлучилась из больницы, чтобы проведать старшего ребенка, а медсестра проводила процедуру ингаляции в соседней палате.

"Как раз в эти минуты был улучен момент, и была проведена съемка. Проведенной съемкой физический вред здоровью ребенка не нанесен, нанесен моральный вред и ущерб работникам перинатального центра и пациенткам, которые здесь находятся", — отметила главврач.

Правоохранители проводят доследственную проверку инцидента.